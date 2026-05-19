Мерц высказался о визите Путина в Китай

Власти Германии очень внимательно следят за визитом президента России Владимира Путина в Китай, но в целом не ожидают изменений в стратегических отношениях Москвы и Пекина.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Ги Пармеленом в Берлине.

"Мы, конечно, очень внимательно следим за визитом президента Путина в Пекин", - сказал он, добавив, что в ФРГ также "следили за различными заявлениями, сделанными на предшествующей [визиту Путина] встрече между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом [США Дональдом] Трампом".

"Мы сейчас не ожидаем принципиального изменения в стратегических отношениях России и Китая", - отметил Мерц.

В то же время канцлер утверждал, что власти ФРГ связывают с визитом Путина надежду на то, что Китай "окажет влияние" на Россию с целью завершения конфликта на Украине.