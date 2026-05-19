В ЕС назвали логичной отмену защиты для украинцев призывного возраста

Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Илва Йоханссон считает оптимальным отменить право украинских мужчин призывного возраста на получение временного убежища в странах ЕС. Ее заявление приводит издание «Страна.ua».

Так еврочиновница ответила на вопрос о том, что будет с программой защиты украинских граждан в ЕС после истечения срока ее действия в марте 2027 года.

Йоханссон поделилась личным мнением о том, что нелогично предоставлять временную защиту военнообязанным украинцам, которым запрещено выезжать за пределы родной страны. При этом она подчеркнула, что окончательное решение по этому поводу пока не принято, и обсуждения продолжаются.

Источники в дипломатических кругах Евросоюза допускали, что программа временной защиты украинских беженцев в ЕС может быть продлена еще на год – до марта 2028 года. При этом во многих странах Европы уже начали ужесточать условия пребывания граждан Украины: например, в Ирландии их массово выселяют из социального жилья, а Германия задумалась о выдворении украинцев призывного возраста.