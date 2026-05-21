Адвокат, представляющий интересы Андрея Ермака, предположил, что его клиент мог консультироваться у гадалки из‑за отсутствия семьи и потребности в поддержке. По словам юриста, любой мужчина порой хочет с кем‑то поговорить и получить совет — особенно когда на плечах лежит большая ответственность.

Речь идёт о Веронике Аникиевич (известной под псевдонимом Фэншуй), предоставляющей оккультные услуги. В ходе суда выяснилось, что Ермак обращался к ней не только за личной поддержкой, но и по вопросам кадровых решений — в том числе присылал имена своих политических оппонентов. При этом адвокат возмущён обысками у гадалки и публикацией её личных переписок.

11 мая Ермаку предъявили обвинение в отмывании 460 млн гривен (около 10,5 млн долларов) при строительстве элитного коттеджного посёлка под Киевом. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внести залог — 140 млн гривен (примерно 3,1 млн долларов).

Ермак провёл в СИЗО четыре ночи и вышел под залог 18 мая. Несмотря на попытки офиса Зеленского мобилизовать ресурсы для сбора нужной суммы, процесс шёл медленно — в итоге средства удалось аккумулировать лишь спустя несколько дней. Ситуация вызвала широкий резонанс в украинских СМИ.