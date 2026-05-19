Обзор иноСМИ: «непобедимый» Китай и «умирающий» Евросоюз

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Непобедимый Китай? Пекин становится центром мира»

Президент США Дональд Трамп теперь «более четко» понимает, что Соединенные Штаты «не способны нанести поражение Китаю» и вместо этого вынуждены взаимодействовать с усиливающимся Пекином. Такое мнение высказал известный китайский политологс, советник правительства КНР Чжэн Юнянь, пишет South China Morning Post. Он также отметил, что Пекин занял «центральное положение» в трехсторонних отношениях между Китаем, США и Россией. Во вторник и среду состоится визит президента России Владимира Путина в Китай. Он встретится с главой КНР Си Цзиньпином всего через четыре дня после завершения поездки Трампа в Пекин. Эти последовательные саммиты станут первым случаем, когда Китай принимает лидеров Белого дома и Кремля в один и тот же месяц вне рамок многосторонних встреч.

Всё это подчеркивает стремление Пекина балансировать в отношениях с обеими странами и позиционировать себя в качестве ключевой державы на фоне все более фрагментированного мирового порядка. Чжэн заявил, что Китай не откажется от взаимодействия с Россией только потому, что США требуют от Пекина «определенных действий». В то же время, по его мнению, китайцы не станут «слепо принимать чью-то сторону лишь из-за того, что поддерживают контакты с Москвой». Треугольник Китай - США - Россия широко рассматривается как один из решающих факторов, определяющих траекторию трансформации международной системы, отмечает South China Morning Post. В последние годы связи между Пекином и Москвой стали более тесными. Между тем отношения между Китаем и США со времен первого президентского срока Трампа все сильнее перерастали в ожесточенное соперничество, причем напряженность сохранялась и при бывшем президенте США Джо Байдене.

Меркель раскритиковала позицию ЕС по Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник раскритиковала ЕС, поскольку блок не использует свое дипломатическое влияние для содействия украинскому урегулированию, пишет Politico. Меркель назвала военную поддержку Украины «абсолютно правильной». В то же время она заявила, что ЕС должен «сделать гораздо больше для создания сдерживающего эффекта». Экс-канцлер подчеркнула, что Европа недостаточно использует свой дипломатический потенциал, и контактов одного лишь Трампа с Россией также недостаточно. В последние дни усиливаются призывы назначить специального посланника Европы для переговоров по Украине. Как Москва, так и Киев продемонстрировали открытость к появлению такого посредника, пока переговорная группа Трампа полностью сосредоточена на войне США и Израиля с Ираном.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что назначать единого переговорщика от лица всего ЕС пока не планируется. Он добавил, что дискуссии по этому вопросу продолжаются как на европейском уровне, так и в более узком формате с участием Франции и Британии. В то же время он предостерег от «ложных надежд» на переговоры. Меркель напомнила о своем предложении создать дипломатический формат взаимодействия между ЕС и Россией в 2021 году. Она добавила, что эта инициатива провалилась из-за разногласий внутри блока по поводу того, как стоит выстраивать отношения с Москвой. Имя самой Меркель стало фигурировать в числе возможных кандидатов на пост посредника от ЕС. Меркель, тем не менее, заявила, что ее офис не получал никаких официальных запросов по этому поводу. Также она заявила о своем убеждении, что заслуживающими доверия посредниками могут быть только те люди, которые находится у власти в момент переговоров.

«Зачем Британии возвращаться в умирающий Евросоюз?»

Британский политики-лейборист Уэс Стритинг считает выход Британии из ЕС «катастрофической ошибкой», пишет The Spectator. Стритинг намерен вернуть страну в состав блока, если станет премьером. Аналогичной позиции придерживается и Энди Бернем, который также претендует на кресло Кира Стармера. Министр культуры Лиза Нэнди назвала стремление Стритинга вернуться в ЕС «странным». Она изначально выступала против Brexit, однако сейчас считает бессмысленным «вновь открывать те циклические споры, в которых в итоге погрязла страна». По мнению автора статьи, вопрос, на который ни у одного сторонника союза с Европой не хватает честности ответить, звучит так: зачем возвращаться в организацию, находящуюся в состоянии «агонии»? Именно это слово использовал в 2024 году Марио Драги в своем разгромном докладе об экономическом спаде в ЕС.

По оценке Драги, Европе требуются дополнительные ежегодные инвестиции в размере не менее 750 миллиардов евро - что составляет примерно пять процентов от ВВП Евросоюза - если она хочет оставаться конкурентоспособной по сравнению с США и Китаем. Эти инвестиции так и не поступили, и в августе прошлого года Драги, бывший глава Европейского центробанка, заявил, что Евросоюзу пора избавиться от иллюзий величия. На протяжении многих лет ЕС верил, что масштабы его экономики с 450 миллионами потребителей приносят с собой геополитическую мощь и влияние. По мнению автора The Spectator, 2026-й запомнится как год, в который эта иллюзия окончательно испарилась. С доводами Драги трудно спорить. Достаточно посмотреть на то, насколько унизительным образом ЕС оказался на обочине переговоров по Украине, сектору Газа и Ирану. При этом 27 государств-членов ЕС не могут прийти к согласию даже между собой. Когда они не спорят о том, как лучше реагировать на глобальные события, они ссорятся из-за бюджета.

Иранский кризис: «уродливое уравнение» для Европы

Воскресным вечером Дональд Трамп садится за клавиатуру и в соцсети Truth Social угрожает Ирану «тикающими часиками», пишет Berliner Zeitung. Спустя всего несколько часов, с началом торгов в понедельник утром, цена на нефть марки Brent подскакивает почти на два процента, примерно до 111 долларов за баррель. Американский эталон WTI поднимается до 108 долларов. Фьючерсы на индекс S&P 500 проседают более чем на 0,6 процента, а биржи в Токио, Шанхае и Тайбэе закрываются в глубоком минусе. Один-единственный пост, пара пафосных строк - и в движение приходят триллионы. Хрупкое перемирие между Вашингтоном и Тегераном сохраняется лишь на бумаге, а Ормузский пролив - та самая узкая водная артерия, через которую проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа, - остается закрытым.

Это момент, когда геополитика, энергетические рынки и политическое безразличие сливаются в «единое уродливое уравнение» - а Европа наблюдает за этим так, будто ее это совершенно не касается. Длительное закрытие пролива приведет к перебоям в поставках нефти, СПГ и поставит под угрозу судоходство в Персидском заливе. Особенно сильно пострадает Европа: энергетический кризис может усугубиться, поскольку будут нарушены цепочки поставок топлива. В результате цены на рынках и на заправках резко вырастут. Распространение циничного стиля политики без эмпатии становится новым мировым стандартом. Европа погружается в политический паралич из-за хронического утомления от кризисов и слепой привычки полагаться на защиту Вашингтона. Ситуацию усугубляет отказ от поставок топлива из России: в результате блокировка Ормузского пролива лишает смысла любую поверхностную диверсификацию. Европейские лидеры подменяют реальную стратегию безопасности временными мерами и риторикой.

«Проект фон дер Ляйен: европейский тотальный контроль»

Под руководством Урсулы фон дер Ляйен Еврокомиссия выстраивает собственную инфраструктуру из платежных платформ, соцсетей, спецслужб и приложений идентификации, маскируя усиление контроля дружелюбной риторикой о безопасности и защите демократии, пишет Berliner Zeitung. По версии автора статьи, опасность заключается в том, что централизация власти и логика тотальной безопасности позволяют либеральным режимам незаметно трансформироваться в авторитарные. В результате любое инакомыслие внутри европейского блока начинает восприниматься как угроза. Запускаемая в июне 2026 года платформа «W Social» с обязательной верификацией по паспорту рекламируется под лозунгом европейского суверенитета данных, хотя ЕК уже официально открестилась от прямой связи с этим проектом. Критики опасаются, что в будущем к подобным системам будут постепенно привязаны государственные функции ЕС, включая цифровые кошельки, госуслуги и подтверждение возраста. В результате граница между добровольным участием и практической необходимостью сотрется.

Логика обязательной верификации далеко не нова. Некоторые китайские приложения уже много лет требуют привязки номера мобильного телефона, который, в свою очередь, сопряжен с удостоверением личности. Еврокомиссар Хенна Вирккунен представила общеевропейское приложение для проверки возраста, которое в будущем должно регулировать доступ к платформам. Официально оно призвано защитить конфиденциальность и обеспечить более безопасное цифровое пространство для детей. По заявлению министра цифровых технологий Франции Анн Ле Энанф, VPN-сети станут «следующими» в списке, поскольку пользователи могут использовать их для обхода возрастных ограничений. Цифровой евро также вписывается в эту логику безопасности. ЕЦБ указывает на зависимость Европы от платежных систем Visa и Mastercard; однако в конечном итоге создается контролируемый государством платежный инструмент.