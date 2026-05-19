Эксперт назвал неожиданную причину решения Трампа отложить удар по Ирану

Решение президента США Дональда Трампа отложить запланированные удары по Ирану является следствием стратегического тупика, в котором оказались американские власти. Такую точку зрения высказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в интервью "АиФ".

По мнению эксперта, обращения лидеров Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, на которые ссылается Вашингтон, служат лишь удобным прикрытием для собственных неудач.

«Если бы у Соединённых Штатов всё шло хорошо в отношении Ирана, то Трампу было бы абсолютно наплевать на мнения стран Персидского залива. Но ситуация зашла в тупик, и ему приходится маневрировать, лихорадочно искать выход без потери лица. Однако лицо уже потеряно», — утверждает Шаповалов.

Политолог отмечает, что американское руководство пришло к пониманию невозможности достижения военной победы над Ираном. По его словам, любой дальнейший шаг Вашингтона ведет лишь к затягиванию конфликта и новым потерям, а вероятность заключения мирного соглашения крайне мала.

«Война не закончена. Сделки, скорее всего, не будет. Будет ситуация ни мира, ни войны. Идти на уступки Трамп не хочет, это станет дальнейшей потерей имиджа, но и вести полноценную войну он не может. Возможны разовые и спорадические военные акции, но большая война, скорее всего, не случится», — резюмировал эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил об отмене атаки на Иран, запланированной на вторник. Глава Белого дома заявил, что откликнулся на просьбы ближневосточных партнеров, надеющихся на достижение сделки по ядерному вопросу, при этом приказав военным оставаться в полной боевой готовности на случай срыва переговоров.