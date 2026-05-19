МИД Китая сделал заявление перед визитом Путина

Во вторник стартует официальный двухдневный визит президента России Владимира Путина в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Пекин и Москва намерены продолжить курс на сближение, опираясь на прочные исторические связи и личное взаимодействие глав государств.

«Сегодня президент России Владимир Путин начнет свой визит в Китай», — сообщил на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь. «Мы уверены, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина дружба между Китаем и Россией, передающаяся из поколения в поколение, еще больше укрепится в сердцах людей», — подчеркнул дипломат, оценивая перспективы развития двусторонних отношений в ходе начавшейся поездки.

В преддверии визита, запланированного на 19–20 мая, Владимир Путин записал специальное видеообращение, в котором отметил, что государства сообща делают все для расширения взаимодействия.

«Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь», — подчеркнул Владимир Путин.

Говоря о готовящихся встречах, президент добавил, что вопросы углубления двусторонних связей станут центральной темой: «Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров».