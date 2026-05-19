В ВОЗ обеспокоились масштабами эпидемии Эболы

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус обеспокоился скоростью распространения вируса Эбола.

Свое мнение по этому поводу он выразил на заседании 79-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

— Я крайне обеспокоен скоростью и масштабом распространения этой эпидемии, — отметил гендиректор ВОЗ.

Гебрейесус заявил, что он впервые в истории объявил режим чрезвычайной ситуации на фоне распространения заболевания экстренного заседания группы экспертов организации. И произошло это именно в отношении вспышек Эболы в Демократической республике Конго и Уганде, передает РИА Новости.

В Африке произошла очередная вспышка лихорадки Эбола. Стало известно, что в Демократической Республике Конго на фоне опасности откроются три новых центра лечения лихорадки Эбола, от которой в стране уже скончались около 120 человек.