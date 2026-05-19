Экс-премьер Испании стал подозреваемым по делу об использовании связей

Бывший премьер-министр Испании (2004-2011) Хосе Луис Родригес Сапатеро вызван в суд 2 июня в качестве подозреваемого по делу об оказании финансовой помощи авиакомпании Plus Ultra. Об этом ТАСС сообщили судебные источники.

По их данным, судья Хосе Луис Калама "вызвал в качестве подозреваемого 2 июня по делу Plus Ultra экс-председателя правительства Хосе Луиса Родригеса Сапатеро по [обвинению] в использовании связей и других связанных с этим преступлениях". Сейчас ведется обыск в офисе бывшего премьера.

По версии агентства Europa Press, Калама проводит расследование возможного ненадлежащего использования €53 млн, которые правительство предоставило авиакомпании в качестве финансовой помощи во время пандемии.

Как передает газета El Pais, это первый случай в истории испанской демократии, когда экс-премьер проходит в качестве подозреваемого по делу о коррупции.