Принц Гарри подарил Меган Маркл пингвинов на годовщину свадьбы

Принц Гарри преподнес жене Меган Маркл фигуру пингвинов на годовщину свадьбы. Герцогиня Сассекская опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

19 мая мая супруги отмечали 8-ю годовщину свадьбы. В честь такого события принц Гарри подарил жене статуэтку пингвинов. Меган Маркл объяснила, что этот презент является отсылкой к костюмированной вечеринке, которую они устроили в 2017 году после объявления о помолвке.

«Мы были пингвинами», — сказала Маркл в видео, показывая их архивную фотографию.

12 мая Меган Маркл вместе с матерью Дорией Редлан, мужем, принцем Гарри, и детьми посетила Диснейленд. На одном из фото герцогиня Сассекская целовала родительницу в щеку, а сзади них бегали принц Арчи и принцесса Лилибет. На другом фото Меган Маркл и принц Гарри были запечатлены с дочерью и сыном во время прогулки по парку развлечений.

Позже Меган Маркл опубликовала фото, где она с принцессой Лилибет были запечатлены в гардеробной. Герцогиня Сассекская стояла перед зеркалом в фиолетовом платье и тренче в тон, а ее дочь сидела на полу в красной пижаме с собранными в хвост волосами.