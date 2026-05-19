СМИ: Си Цзиньпин сказал, что Путин «может пожалеть» о начале СВО

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время визита в Пекин провел «широкие переговоры» с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, в ходе которых обсуждалась Украина. Господин Си заявил хозяину Белого дома, что президент РФ Владимир Путин «может в итоге пожалеть» о решении начать СВО на Украине, пишет Financial Times, ссылаясь на источники.

Другие подробности беседы по украинскому вопросу не приводятся.

Трамп также предложил Соединенным Штатам, Китаю и Российской Федерации объединить усилия в борьбе против Международного уголовного суда (МУС), заявив, что в этом вопросе «их интересы совпадают», поделились подробностями собеседники издания.

Президент США Дональд Трамп находился в Китайской Народной Республике 13–15 мая. Стороны достигли нескольких торговых соглашений, в том числе о покупке самолетов Boeing американского производства, сельхозпродукции Соединенных Штатов и других товаров. Президент России Владимир Путин посетит Китай 19–20 мая. Во время визита главы российского государства в КНР планируется подписать около 40 документов о сотрудничестве Москвы и Пекина в разных сферах.