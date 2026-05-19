США разработали новую стратегию по борьбе с терроризмом

Администрация США представила документ, который расширил понятие терроризма, включив в него латиноамериканские наркокартели и левых радикалов. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Новая стратегия получила название «U.S. Counterterrorism Strategy 2026». Документ переориентирует ресурсы на защиту границ и внутреннюю безопасность страны. Среди угроз также названы джихадистские движения. Иран объявлен главным спонсором терроризма на Востоке.

Впервые в истории США к террористическим угрозам отнесли левых политических экстремистов, включая анархистов и антифашистов. Спецслужбам предписано составить базу данных этих групп, отслеживать их связи с международными организациями и «нейтрализовывать» до причинения вреда.

Отдельная глава стратегии посвящена Европе. Союзников по НАТО обвинили в превращении в «питательную среду для террористических угроз» из-за открытых границ и неограниченной миграции. Документ призывает ЕС взять на себя большую часть бремени собственной безопасности.

В стратегии также расширено понятие оружия массового поражения. Теперь к нему отнесен фентанил. Сотни тысяч американцев, погибших от передозировок, трактуются как жертвы атаки со стороны картелей и их государственных спонсоров.

Документ формализует так называемую доктрину «Трамп-короллари» — современную версию Доктрины Монро. Она оправдывает действовия США в Западном полушарии без согласия отдельных государств, если те «не могут или не хотят» бороться с картелями или сотрудничают с ними. Стратегия завершается цитатой президента США Дональда Трампа: «Если вы причиняете вред американцам — мы найдем вас и убьем вас».

Ранее Трамп заявил, что силами военных Штатов и Нигерии в Африке был уничтожен один из главных лидеров «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация).

Речь идет об Абу-Билале аль-Минуки — втором по значимости командире террористической группировки. Президент США подчеркнул, что миссия по уничтожению лидера ИГИЛ была тщательно спланированной и чрезвычайно сложной, поскольку Абу-Билал аль-Минуки являлся «самым активным террористом в мире».