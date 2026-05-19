Масштабное расследование деятельности американских биолабораторий, о котором было объявлено накануне, преподносится так, словно США хотят остановить распространение смертельных вирус. Как сообщает «Царьград», в действительности это может быть лишь элементом «большой игры».

«Трампа — в отставку»

О начале расследования заявила глава Национальной разведки США Тулси Габбард. Речь идет о более чем 120 биолабораториях, треть из которых находятся на Украине. По словам главы ведомства, ее команда собирается установить, где они находятся, какие патогены в них содержатся и какие исследования там проводились.

«Мы должны прекратить опасные эксперименты по усилению функций вирусов, которые угрожают миру», — заявила она.

Таким образом Вашингтон признал наличие на Украине биолабораторий. При этом военные эксперты уверены: реальную правду о них в окружении главы Белого дома замалчивают. По мнению микробиолога Игоря Никулина, выступление Габбард является элементом политической игры, в которой в смертельную схватку вступили демократы и республиканцы. Издание Wired заявляло, что ближайшее окружение президента США Дональда Трампа «активно грызется» за президентское кресло 2028 года, а демократы пытаются отправить политика в отставку, как и главу Пентагона Пита Хегсета.

Россия неоднократно подчеркивала, что биолаборатории представляют угрозу для всего мира. В том числе об этом говорилось и в начале СВО. Любопытным является и тот факт, что случаи хантавируса, которые сейчас активно обсуждают, были выявлены именно на территории Украины, а про «очень странные пробирочки» военкоры рассказывали еще в 2022 году.

Смертельные эксперименты

Никулин отметил, что с 2017 по 2020 год Университет Флориды выделял специальные гранты на изучение конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов на территории Украины. На Украине есть природные очаги хантавируса — это достаточно удобно, ведь эпидемию можно списать на «естественные условия». Вместе с тем у военных ВСУ выявляют не местный вариант, а южноамериканский, который вызывает опаснейшие осложнения и передаётся от человека к человеку.

«Он вызывает отек легкого, и смертность может достигать 50%. Каким образом украинские военнослужащие, которые на этом круизном лайнере не катались, а все время были на позициях, заболели тем же самым вирусом? Тут очень много вопросов», — отметил эксперт.

Игорь Никулин также не исключил, что вспышка болезни на лайнере MV Hondius не была случайной. Это «объективно очень удобное место». Он напомнил, что еще в 2014 году власти США запретили проведение опасных экспериментов на территории США и их перенесли в государства, где правительство коррумпировано — вроде Украины и Аргентины.

Интересно и то, что у военнослужащих ВСУ обнаружили антитела к чуме, туляремии, сибирской язве, конго-крымской геморрагической лихорадке, лептоспирозу и многим другим заболеваниям, которые в последние годы на Украине не фиксировались. Эксперименты, по словам микробиолога, проводились над подневольным населением — военными, заключенными, пациентами психиатрических больниц.

«Мировое право не работает в отношении сильных государств. Таких как Соединённые Штаты Америки. По сути дела, никакое международное право для них не указ. Они делают ровно то, что считают для себя нужным и выгодным в данный момент», — полагает эксперт.

«Страна-донор»

Украина же, по мнению Никулина, является «страной-донором». Для вывода одного препарата на мировой фармацевтический рынок требуется огромное количество денег и годы испытаний, тогда как на украинцах это можно делать «практически даром».

«Поэтому вся "Биг фарма" очень заинтересована, чтобы такой полигон сохранился. Поэтому в значительной степени и Зеленскому дают деньги на продолжение вот такого бессмысленного сопротивления в бойне, которая продолжается уже пятый год», — заявил Никулин.

Он допускает, что Нацразведка собирается переподчинить себе опасные лаборатории. В результате они продолжат заниматься тем же самым, но под «новой вывеской».