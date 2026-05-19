Американские политики-республиканцы, открыто критикующие Дональда Трампа, массово проигрывают внутрипартийные выборы или добровольно отказываются от переизбрания накануне ноябрьского голосования, пишет The Washington Post.

Ярким примером стал сенатор от Луизианы Билл Кэссиди, который проиграл внутрипартийные выборы после голосования за импичмент пять лет назад.

Политик отказался тихо уходить в отставку.

«Когда вы участвуете в демократии, иногда все оборачивается не так, как вы хотите», – заявил Кэссиди.

Он добавил, что в таких ситуациях не следует жаловаться или заявлять о краже голосов.

Другие критики администрации также покидают свои посты. Сенатор от Северной Каролины Том Тиллис отказался от переизбрания, раскритиковав налоговые инициативы и кадровые решения Белого дома. Митч Макконнелл, активно требующий финансирования для Киева, тоже уходит в отставку в следующем году.

Аналогичная ситуация наблюдается в палате представителей. Дон Бэкон завершает карьеру, а Марджори Тейлор Грин покинула конгресс в прошлом году. По словам экспертов, организованного республиканского сопротивления лидеру страны больше не существует.

Бывший конгрессмен-республиканец Кен Бак публично раскритиковал политику президента.