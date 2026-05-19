Премьер Болгарии призвал ЕС начать переговоры с Россией

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что настало время для дипломатии по украинскому кризису, поскольку конфликт «изматывает все участвующие и поддерживающие страны». Об этом сообщает БТА.

Во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Радеву задали вопрос о возможности переговоров по Украине. Болгарский премьер заявил, что Европа должна «наконец-то достичь баланса между военными, экономическими и дипломатическими инструментами».

«Для нас неважно, будет ли у нас один переговорщик или целая команда, важно, чтобы мы начали переговоры», - подчеркнул Радев.

Он выразил надежду, что переговоры начнутся «как можно скорее». Радев прибыл в Берлин 18 мая во главе делегации, в состав которой входят заместитель премьера, министр экономики, инвестиций и промышленности, а также министр иностранных дел.

В 2023 году, когда Радев был президентом, он наложил вето на безвозмездную передачу Украине подержанных БТР. Техника, о которой идет речь, была произведена около 40 лет назад и хранилась на складах болгарского МВД. Позже парламент Болгарии отклонил вето Радева.