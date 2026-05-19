Лукашенко неожиданно выделил ключевой регион России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Свердловскую область одной из «россиеобразующих» в стране. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Такое заявление белорусский лидер сделал 18 мая во время встречи с губернатором Свердловской области Денисом Паслером.

Лукашенко отметил, что хорошо знает регион еще со времен СССР и считает его одним из ключевых для России.

По словам главы Белоруссии, именно на Урале в советское время создавались передовые технологии и размещались важнейшие производства.

Он также заявил, что продукция Свердловской области всегда вызывала гордость в СССР, а многие сложные задачи решались именно на предприятиях региона.

Отдельно Лукашенко высказался о сотрудничестве Белоруссии со Свердловской областью. Он назвал его успешным и напомнил, что товарооборот между сторонами достиг примерно одного миллиарда долларов.

При этом президент Белоруссии считает, что этот показатель можно увеличить вдвое.