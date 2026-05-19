У Каллас случилась новая истерика из-за России

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны, сотрудничающие с Россией и Ираном, будут лишаться финансирования ЕС, пишет РИА Новости со ссылкой на Euractiv.

"Если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы мы могли перестроить наше взаимодействие в этом случае", — сказала она.

Отмечается, что глава евродипломатии не уточнила, о каких именно "гибких условиях" идет речь.

СМИ: главу минфина США унизили в Китае

Министра финансов США Скотта Бессента не пустили на мероприятие во время визита в Китай из-за отсутствия аккредитационного бейджа. Политик вступил в конфликт с сотрудниками службы безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Daily Beast.

"По всей видимости, министр финансов Дональда Трампа вступил в конфликт с сотрудниками государственной безопасности во время непростой поездки президента в Китай на прошлой неделе", — говорится в публикации.

Отмечается, что в интернете появились кадры, на которых видно, как сотрудник безопасности останавливает Бессента, предположительно, у входа в Большой зал народных собраний в Пекине и указывает на отсутствие у него необходимого значка.

В Пентагоне возложили на Зеленского вину за отсутствие сделки по Украине

Генеральный инспектор Пентагона объяснил американским законодателям, почему договоренность по украинскому урегулированию еще не достигнута. По его словам, в этом виноват президент Украины Владимир Зеленский, который не идет на уступки в вопросе территорий, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад аудитора военного ведомства для конгресса.

"Зеленский продолжал неизменно подчеркивать, что Украина не уступит России территории", — говорится в документе.

В Пентагоне констатировали, что контакты на высоком уровне не привели к заключению мирного соглашения. Переговоры зашли в тупик из-за территориальных споров и вопросов гарантий безопасности.

Трамп утверждает, что США и Иран близки к сделке

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что сделка с Ираном близка. По его словам, в это верят и ближневосточные страны, пишет РИА Новости.

"У нас были периоды, когда мы думали, что близки к сделке, но этого не получалось. Сейчас немножко по-другому", - сказал американский лидер.

По словам главы Белого дома, в близость заключения сделки верят и ближневосточные страны, которые просили его отложить атаки на Иран.

Президент США Дональд Трамп также выразил надежду на то, что объявленная им короткая пауза в возобновлении атак на Иран в итоге станет бессрочной, сообщает РИА Новости.

"Я отложил это (атаку на Иран – ред.) на некоторое время - надеюсь, возможно, и навсегда, но, скорее всего, на короткое время, потому что у нас прошли очень масштабные дискуссии с Ираном", - сказал американский лидер.

На Западе испугались визита Путина в Китай

Визит президента России Владимира Путина в Китай пройдет намного лучше, чем поездка американского лидера Дональда Трампа в Пекин. Он будет лишен спорных моментов, пишет РИА Новости со ссылкой на испанское издание Público.

"Характер двусторонних документов, которые подпишут Путин и (председатель КНР. — Прим. ред.) Си Цзиньпин, неизвестен, но ясно, что этот визит будет лишен спорных моментов, которые характеризовали встречу китайского лидера и Трампа, хотя бы — из-за проблемы с Тайванем", — говорится в публикации.

Авторы материала отмечают, что Си Цзиньпин и Путин не раз подчеркивали безграничную дружбу между двумя странами, которая лишь укрепилась за последние годы.