Освобождение экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака говорит о том, что украинское руководство оторвано от реальности. Такую точку зрения высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Он назвал поразительным решение выпустить Ермака из СИЗО, предположив, что украинский президент Владимир Зеленский сошел с ума.

«Иначе я просто не могу объяснить, зачем он отпустил Ермака вместо того, чтобы решать действительно реальные проблемы на Украине», — отметил Дэвис.

Зеленского уличили в лицемерии из-за русского языка

Он призвал Зеленского быть осторожнее, потому что он рискует остаться и без того низкой поддержки из-за дела Ермака.

Накануне стало известно, что экс-чиновника освободили из-под стражи под залог. Сообщается, что на залог для Ермака было собрано 154 миллиона гривен (почти 252 миллиона рублей), что на 14 миллионов гривен больше необходимой суммы.