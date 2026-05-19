Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд в беседе с РИА Новости объяснил мотивы размещения Пентагоном биолабораторий за пределами США, в том числе на Украине.

По его словам, Вашингтон намеренно выносит смертоносные эксперименты за рубеж, поскольку степень их опасности настолько высока, что американское законодательство попросту запрещает проведение подобных исследований на собственной территории.

Экс-дипломат подчеркнул, что если бы риски были приемлемыми, лаборатории находились бы в самих Штатах, а не в других странах. В качестве наглядного доказательства Форд напомнил о пандемии COVID-19, которая, по его утверждению, началась в финансируемой США лаборатории, занимавшейся экспериментами по усилению летальности вирусов.

США финансировали более десятка биолабораторий на Украине

Это заявление прозвучало на фоне обещания директора Национальной разведки США Тулси Габбард провести расследование в отношении более чем 120 подобных объектов, а также ее признания факта лжи администрации Байдена о существовании этих центров.

