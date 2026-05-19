В Пентагоне назвали виновного в отсутствии соглашения по Украине

Соглашение по урегулированию конфликта не достигнуто, поскольку Владимир Зеленский отказывается идти на уступки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Пентагона для Конгресса США.

«Зеленский продолжал неизменно подчеркивать, что Украина не уступит России территории», — указано в документе.

Отмечается, что контакты не высоком уровне не смогли привести к урегулированию украинского конфликта. В свою очередь, мирные переговоры зашли в тупик из-за территориальных споров и вопросов гарантий безопасности для Киева.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала условие для личной встречи президента России Владимира Путина с Зеленским.