Трамп заявил, что сделка с Ираном близка

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами выразил оптимизм относительно перспектив ядерной сделки с Тегераном, заявив, что на этот раз ситуация действительно отличается от предыдущих провальных попыток.

По его словам, в близость заключения соглашения верят и ближневосточные государства, которые, по признанию американского лидера, ранее лично обращались к нему с просьбами отложить запланированные удары по Ирану.

Трамп подчеркнул, что в настоящий момент ведутся масштабные переговоры, и нынешние обстоятельства дают основания полагать, что достижение компромисса реально как никогда.

Трамп сделал резкое заявление по поводу переговоров с Ираном

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

