В США заявили о полном недоверии к Трампу после его слов об Иране

Никто уже не верит заявлениям президента США Дональда Трампа о его намерениях в отношении Ирана. Об этом в соцсети X написал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

Так он прокомментировал недавнее заявление президента о его отказе от запланированных ударов по Ирану по просьбе со стороны государств Персидского залива.

«Президент Трамп говорил подобное уже много раз, вероятно, чтобы позитивно повлиять на рынки, но сейчас никто не верит, что в его словах есть хоть капля правды», — отметил военный.

Трамп сделал резкое заявление по поводу переговоров с Ираном

Однако он допустил, что США на самом деле не будут атаковать Иран в ближайшее время.

Ранее Трамп сообщил, что передумал наносить 19 мая удары по Ирану. Он объяснил, что об этом его попросили эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент ОАЭ Мохаммед бин Зайед. Они считают, что стороны могут заключить соглашение, приемлемое для Вашингтона и ближневосточных стран.