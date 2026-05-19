Россия выдала агреман новому послу Германии Клеменсу фон Гетце. Как сообщили «Известиям» в германской дипмиссии, дипломат должен приступить к работе в Москве в июле.

© Московский Комсомолец

В посольстве ФРГ уточнили, что российская сторона уже согласовала кандидатуру нового главы миссии. Предполагается, что фон Гетце официально вступит в должность летом.

Ранее дипломат представлял Германию в Китае, Израиле и Мексике. В дипмиссии отметили, что он считается специалистом по выстраиванию контактов в кризисных условиях.

На этом фоне 18 мая депутат Европарламента от Чехии Иван Давид выступил с критикой политики Брюсселя в отношении Москвы. По его словам, глава европейской дипломатии Кая Каллас рассчитывает на военное поражение России, из-за чего Евросоюз не способен найти переговорщика для диалога с Москвой.

Политик также заявил, что в Брюсселе не рассматривают возможность достижения компромиссного мира. По его оценке, под формулировкой «справедливый мир» подразумевается согласие России с навязанными ей условиями.