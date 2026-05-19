Газета The Washington Post сообщила о требованиях, выдвигаемых Вашингтоном в ходе переговоров о пересмотре военного соглашения по Гренландии. Согласно публикации, Соединенные Штаты добиваются внесения в договор пункта, гарантирующего бессрочное военное присутствие на острове даже в случае обретения им полной независимости от Дании.

Этот маневр, по мнению опрошенных американских, датских и гренландских чиновников, направлен на закрепление стратегического плацдарма вне зависимости от политического будущего территории. Помимо военной составляющей, Вашингтон настаивает на праве вето в отношении любых крупных иностранных инвестиций в экономику острова, мотивируя это необходимостью сдерживания геополитических противников, а также проявляет прямой интерес к разработке месторождений нефти, урана и редкоземельных минералов.

В Нууке и Копенгагене эти притязания уже расценивают как грубое посягательство на суверенитет, которое способно связать руки будущим поколениям гренландцев, что идет вразрез с официальной риторикой о праве жителей острова самостоятельно определять свою судьбу.

