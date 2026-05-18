СМИ: ЕС назвал условие для перечисления Украине части кредита

Агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники, сообщило о новых условиях, выдвигаемых Брюсселем Киеву для получения части макрофинансовой помощи. Чтобы разблокировать транш в размере 8,4 миллиарда евро из общего кредитного пакета в 90 миллиардов, украинские власти будут вынуждены принять крайне непопулярное в обществе законодательство.

Речь идет о требовании Европейского союза существенно расширить перечень иностранных посылок, облагаемых налогом на добавленную стоимость по полной ставке в 20 процентов. Данные условия синхронизированы с параллельными требованиями Международного валютного фонда, который также увязывает выделение финансовых траншей с этой фискальной реформой.

Ожидается, что первый июньский транш, а также последующие выплаты в сентябре и конце года Киев сможет получить исключительно при условии выполнения указанных изменений, что грозит серьезным ростом социального недовольства среди украинцев.

