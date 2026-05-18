Соседняя с ДР Конго страна закрыла границу из-за вспышки Эболы

Руанда, как сообщает портал Africanews, из-за вспышки лихорадки Эбола. закрыла погранпереходы с Демократической Республикой Конго (ДРК) в районе городов Гома и Гисеньи.

Ни правительство Руанды, ни повстанцы из группировки "Движение 23 марта", которые контролируют Гому с прошлого года, еще не делали официальных заявлений. Но источники издания утверждают: с 17 мая Руанда не разрешает передвигаться людям и транспорту в обоих направлениях.

Первые данные о вспышке Эболы в ДРК и Уганде появились несколько дней назад. Между тем специалисты уверены, что вирус распространялся среди населения уже несколько недель.

По последним данным властей ДРК, выявлено уже 350 предполагаемых случаев заражения, как минимум 91 человек скончались. В Уганде официально зарегистрированы 1 случай заражения и 1 летальный исход.

ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, которая имеет международное значение.