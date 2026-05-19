Трамп заявил, что его попросили отложить удары по Ирану на два-три дня

Несколько стран попросили Вашингтон отложить удары по Ирану. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, Белый дом вел трансляцию на YouTube-канале.

«Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и ряд других [стран] спросили у меня, можем ли мы отложить [удары по Ирану] на два-три дня, на короткий срок, потому что они считают, что мы очень близки к заключению сделки. И если нам удастся добиться этого при условии, что в руки Ирана не попадет ядерное оружие, если они будут удовлетворены, я думаю, что удовлетворены, вероятно, будем и мы», — сказал американский лидер.

По словам главы Белого дома, о решении отсрочить удары по Ирану США уведомили Израиль и ряд других стран на Ближнем Востоке.

12 мая агентство Fars со ссылкой на источник рассказало о пяти условиях Тегерана, выдвинутых Вашингтону для возобновления мирных переговоров. В списке требований — прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан; снятие санкций; разморозка иранских активов; компенсация за потери, вызванные войной. Одним из важнейших требований источник назвал признание права Исламской Республики на суверенитет над Ормузским проливом.

Ранее Владимир Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.