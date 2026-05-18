Трамп сделал резкое заявление по поводу переговоров с Ираном
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал понять, что Вашингтон не намерен идти на уступки Тегерану в рамках потенциальных мирных переговоров. Соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью газете New York Post, комментируя полученный от иранской стороны очередной ответ по поводу заключения мирного соглашения. По словам Трампа, он в настоящее время не видит оснований для смягчения своей позиции.
Отвечая на прямой вопрос журналиста о том, готов ли он согласиться на предложенный Ираном 20-летний мораторий на обогащение урана, президент США ответил предельно кратко и жестко.
Это заявление прозвучало на фоне многомесячных непрямых контактов между двумя странами, которые периодически активизируются при посредничестве третьих сторон, однако до сих пор не привели к прорыву.
Более того, американский президент дал ясно понять, что Вашингтон может предпринять новые шаги в отношении исламской республики, характер которых он, впрочем, раскрывать не стал. Трамп подчеркнул, что, по его информации, Тегеран как никогда заинтересован в заключении сделки.
«Я могу сказать вам, что они хотят заключить сделку больше, чем когда-либо, потому что знают, что скоро произойдет», — приводит издание слова Трампа.
На просьбу разъяснить, что именно может произойти, и какие инструменты давления рассматривает Белый дом, Трамп ответил отказом: «Я не могу на самом деле говорить вам об этом. Слишком много всего происходит". Он объяснил: "Это переговоры. Я не хочу быть глупым».
Официальный ответ Ирана на предыдущие американские инициативы, по данным источников, не удовлетворил американскую сторону, что и спровоцировало столь резкое заявление президента. Ситуация вокруг иранской ядерной программы остается крайне напряженной, а перспективы возобновления полноформатного дипломатического диалога пока выглядят туманными.