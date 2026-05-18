Трамп сделал резкое заявление по поводу переговоров с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал понять, что Вашингтон не намерен идти на уступки Тегерану в рамках потенциальных мирных переговоров. Соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью газете New York Post, комментируя полученный от иранской стороны очередной ответ по поводу заключения мирного соглашения. По словам Трампа, он в настоящее время не видит оснований для смягчения своей позиции.

Отвечая на прямой вопрос журналиста о том, готов ли он согласиться на предложенный Ираном 20-летний мораторий на обогащение урана, президент США ответил предельно кратко и жестко.

«Я сейчас не открыт ни к чему», — заявил Трамп, тем самым фактически отвергнув текущие предложения Тегерана.

Это заявление прозвучало на фоне многомесячных непрямых контактов между двумя странами, которые периодически активизируются при посредничестве третьих сторон, однако до сих пор не привели к прорыву.

Более того, американский президент дал ясно понять, что Вашингтон может предпринять новые шаги в отношении исламской республики, характер которых он, впрочем, раскрывать не стал. Трамп подчеркнул, что, по его информации, Тегеран как никогда заинтересован в заключении сделки.

«Я могу сказать вам, что они хотят заключить сделку больше, чем когда-либо, потому что знают, что скоро произойдет», — приводит издание слова Трампа.

На просьбу разъяснить, что именно может произойти, и какие инструменты давления рассматривает Белый дом, Трамп ответил отказом: «Я не могу на самом деле говорить вам об этом. Слишком много всего происходит". Он объяснил: "Это переговоры. Я не хочу быть глупым».

Официальный ответ Ирана на предыдущие американские инициативы, по данным источников, не удовлетворил американскую сторону, что и спровоцировало столь резкое заявление президента. Ситуация вокруг иранской ядерной программы остается крайне напряженной, а перспективы возобновления полноформатного дипломатического диалога пока выглядят туманными.