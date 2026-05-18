На Украине выступили с неожиданным заявлением о военкоматах

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков призвал закрыть отделы ТЦК — украинский аналог военкоматов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети депутата.

По словам Разумкова, украинские ТЦК полностью себя дискредитировали. Депутат считает, что реформа этих структур не поможет — он призывать их полностью разогнать.

Таким образом он прокомментировал предложение секретаря комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Романа Костенко. Ранее тот заявил, что ТЦК могут переименовать в «Офисы призыва» из-за проблем с мобилизацией.

«ТЦК уже невозможно просто переименовать или реформировать. Эту структуру надо разогнать, потому что она полностью дискредитировала себя в глазах и гражданских, и военных», — заявил Разумков.

Депутат добавил, что из-за действий сотрудников ТЦК, украинские военкоматы теперь ассоциируются не с защитой страны, а с коррупцией и безнаказанностью.

Ранее глава офиса президента Украины исключил возможность смягчения мобилизационной политики в стране.