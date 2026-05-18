Европа усиливает давление на Россию, но Москва должна понять, что ей необходимо начать переговоры, заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с новым премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. Запись трансляции опубликована на YouTube-канале Phoenix.

Он добавил, что украинская сторона может рассчитывать на неизменную поддержку со стороны Европы.

«Москва должна понимать, что ей необходимо вести переговоры. Европа готова сесть за стол переговоров с Украиной, с Россией и с США», — заявил Мерц.

Он также выразил радость и благодарность тому, что Болгария следует путем европейской солидарности. По мнению канцлера, Европа обрела новое единство и решимость после прихода к власти нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра.

До этого депутат Европарламента от Чехии Иван Давид заявил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас мечтает о военном поражении России, поэтому не может найти подходящего переговорщика для диалога с Москвой.

Ранее Лавров рассказал, как Путин испытал Европу на политическую чуткость.