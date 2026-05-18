Мадьяр заявил об 11 требованиях Венгрии к Украине для ее вступления в ЕС

Выполнение условий по восстановлению прав венгров Закарпатья будет обязательным пунктом для одобрения Будапештом начала процесса приёма Украины в Евросоюз.

«Те 11 пунктов, которые мы просим выполнить, — это то, что положено всем меньшинствам в Европе, мы не просим большего», — отметил премьер-министр страны.

Сегодня министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан сообщала, что Будапешт и Киев договорились о проведении консультаций на уровне экспертов по вопросу прав венгерского населения в Закарпатье. Первый раунд должен состояться 19 мая.