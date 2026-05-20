Дональд Трамп тайно собрался жениться в День поминовения на Багамах

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон передумали устраивать пышную свадьбу в Белом доме. Теперь, по данным американской прессы, они поженятся в День поминовения на уединённом частном острове на Багамах в кругу самых близких. Инсайдеры объяснили, что «бракосочетание в Белом доме, когда гибнут люди, не будет хорошо принято». Пара, чья помолвка состоялась в Кэмп-Дэвиде в декабре, уже отметила предсвадебную вечеринку в Мар-а-Лаго, где Трамп-младший публично признался: «Я не могу дождаться, когда проведу остаток жизни с Беттиной».

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон поженятся в День поминовения (25 мая), сообщает инсайдер американским СМИ. Стало известно, что пара проведет церемонию перед небольшой группой родственников и друзей на частном острове на Багамах. Ранее сообщалось, что Трамп-младший и Андерсон спешили пожениться, и в середине апреля источник рассказывал, что пара должна была пожениться в течение следующих нескольких месяцев.

Однако к концу апреля пара, которая изначально планировала провести свадьбу в Белом доме, задумалась о том, чтобы замедлить события из-за конфликта с Ираном. Они захотели это сделать, поскольку они прекрасно понимают, что пышная свадьба в резиденции президента США в то время, когда гибнут люди, не будет хорошо принята. И вместо того, чтобы откладывать бракосочетание из-за затянувшейся войны, они просто устраивают гораздо более скромную свадьбу.

В апреле Андерсон провела в Мар-а-Лаго вечеринку для новобрачных в стиле «Зачарованный сад», на которой присутствовали Иванка Трамп, Лара Трамп, Тиффани Трамп и Марла Мейплз, а также дочь Трампа-младшего от бывшей жены Ванессы Кай. Организаторами праздника выступили светские львицы Палм-Бич. На торжестве Трамп-младший произнёс тост: «Я не могу дождаться, когда проведу остаток своей жизни с Беттиной. Она умная, любящая и заботливая».

В декабре эксклюзивно сообщалось, что Трамп-младший и Андерсон, чьи родители филантропы Гарри Лой Андерсон-младший и Ингер Андерсон, были помолвлены. Сын Дональда Трампа сделал предложение в Кэмп-Дэвиде 13 декабря, когда пара праздновала день рождения Андерсон.

Трамп-младший и Андерсон начали встречаться в 2024 году, как раз когда была разорвана его помолвка с бывшей ведущей Fox News Кимберли Гилфойл, которая в тот же день, когда отношения Андерсон и Трампа стали достоянием общественности, была назначена послом в Греции. Трамп-младший ранее был женат на Ванессе Трамп с 2005 по 2018 год, и у них пятеро общих детей.