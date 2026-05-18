Africanews: Руанда закрыла пограничные переходы с ДР Конго из-за вспышки Эболы

НАЙРОБИ, 18 мая. /ТАСС/. Руанда закрыла пограничные переходы с Демократической Республикой Конго (ДРК) в районе городов Гома и Гисеньи из-за вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщил портал Africanews со ссылкой на источники.

По данным издания, ни правительство Руанды, ни повстанцы из группировки "Движение 23 марта", контролирующие Гому с 2025 года, пока не сделали официальных заявлений. Однако источники утверждают, что Руанда с 17 мая не разрешает передвижение людей и транспорта в обоих направлениях.

Первые сообщения о вспышке Эболы в ДРК и соседней Уганде появились несколько дней назад, однако специалисты утверждают, что вирус распространялся среди местного населения уже несколько недель. Всемирная организация здравоохранения 17 мая объявила вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Ее эпицентр находится в граничащей с Угандой провинции Итури на востоке страны. Всего, по последним данным властей ДРК, в стране выявлено порядка 350 предполагаемых случаев заражения и как минимум 91 человек умер. В Уганде зарегистрированы один случай заражения и один летальный исход.