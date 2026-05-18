В Турции высказались об уроне Европы из-за конфликта на Украине

Конфликт на Украине, который длится уже пятый год, наносит значительный урон Европе, однако кратковременные перемирия говорят о возможности достичь устойчивого мира. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает РИА Новости.

«Идущий уже пятый год в самом центре Европы конфликт наносит серьезный ущерб региону и всей Европе. Краткосрочные прекращения огня на Украине показывают возможность заложения фундамента для устойчивого перемирия, Турция продолжит свое посредничество», — отметил он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обвинил неназванные компании США в вывозе зерна из Крыма. По его словам, разведка Украины фиксирует привлечение иностранных технологий и инвестиций в российские нефтегазовые арктические проекты. Глава Украины подчеркнул, что Киев намерен противодействовать этому.