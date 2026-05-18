Вучич рассказал о перспективах военного поражения России

Президент Сербии Александр Вучич высказался на тему перспектив военного поражения России. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время своего визита в Азербайджан Вучич заявил, что Россия не допустит военного поражения. При этом он подчеркнул, что стороны украинского конфликта должны найти мирное решение.

«Преувеличение говорить, что Москва горит. Неприятная ли ситуация – да. Поэтому думаю, что мир – наилучшее решение. Ошибаются те, кто уже радуется поражению России. Ее нелегко поразить, допустит ли она военного поражения – нет», — заявил он.

В ходе разговора с журналистами Вучич также призвал президента США Дональда Трампа нарастить усилия по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Вучич рассказал о планах Сербии развивать совместные проекты с Азербайджаном.