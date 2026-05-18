Трампа заподозрили в желании снова напасть на Иран

Американский лидер Дональд Трамп может возобновить войну США и Ирана, если Тегеран в ближайшее время не пойдет на уступки на мирных переговорах. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает Al Jazeera.

По словам собеседников телеканала, терпение главы США «начинает иссякать из-за отсутствия прогресса» в ходе мирного процесса. Источники указали, что у Исламской Республики «есть дни, а не недели, чтобы предложить Трампу что-то, что позволит сдвинуть ситуацию с мертвой точки».

Ранее стало известно, что Иран создал специальный орган по надзору за судоходством в Ормузском проливе.

28 февраля США и Израиль напали на Иран. В ответ на массированные ракетные удары иранцы перекрыли Ормузский пролив — главную торговую артерию более чем для десяти стран на Ближнем Востоке.

13 апреля президент США Дональд Трамп после провала американо-иранских мирных переговоров объявил о начале блокады иранских портов в Ормузском проливе.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.