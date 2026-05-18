США обсуждают с Гренландией сотрудничество в области природных ресурсов

США в ходе переговоров «за закрытыми дверями» обсуждают с Гренландией сотрудничество в области природных ресурсов, пишет The New York Times со ссылкой на источники в Вашингтоне, Копенгагене и Гренландии.

«Соединённые Штаты обсуждают с Гренландией сотрудничество в области природных ресурсов. Остров богат нефтью, ураном, редкоземельными металлами и другими важнейшими полезными ископаемыми, хотя большая их часть залегает глубоко подо льдом», — говорится в материале.

Кроме того, по данным газеты, Вашингтон хочет, чтобы войска США «могли оставаться в Гренландии неограниченное время», даже если остров обретёт независимость

«Соединённые Штаты не ограничиваются обсуждением военных вопросов и хотят получить право вето на любые крупные инвестиционные сделки в Гренландии, чтобы вытеснить таких конкурентов, как Россия и Китай», — отмечает издание.

Газета пишет, что Гренландия и Дания выступают против этого.

Ранее спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри прибыл в гренландскую столицу Нуук.