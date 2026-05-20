МИД Ирана заявил о "сюрпризах" для США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил Вашингтон о неприятных последствиях в случае новой эскалации, заявив, что Тегеран, извлекший уроки из недавнего конфликта, готов преподнести американским военным новые сюрпризы.

В своем заявлении в соцсети X он с иронией отметил, что Конгресс США наконец-то признал потерю десятков самолетов стоимостью в миллиарды долларов, а также подтвердил, что иранские ПВО первыми в мире сумели сбить хваленый истребитель пятого поколения F-35.

По словам министра, если Дональд Трамп, грозивший новыми ударами уже в ближайшую пятницу, решит возобновить войну, его ждут куда более тяжелые последствия.

Напомним, иранское командование уже сообщало об уничтожении новейшего самолета F-35, а также двух вертолетов армии США, с применением новейших систем противовоздушной обороны.

