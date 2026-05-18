Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас неспособна найти приемлемого для Российской Федерации переговорщика, поскольку грезит военным проигрышем Москвы, заявил в интервью газете Parlamentní listy депутат Европейского парламента (ЕП) Иван Давид.

На прошлой неделе она отвергла кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

«Решений в виде мира с компромиссами никто не ищет, а говорят о "справедливом" мире, имея в виду капитуляцию России и вынужденное принятие ею условий как побежденной стороны», - поделился своей точкой зрения Давид.

По мнению собеседника издания, Каллас живет мечтой о военном поражении Российской Федерации. Переговорщик с предложением о капитуляции, по всей вероятности, не подошел бы, отметил он.

Трудно найти приемлемого в отношении Москвы партнера, который предложил бы такой «справедливый мир», резюмировал Давид.

На Западе набросились на Каллас после заявления о переговорах с Россией

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос представителей СМИ о возможном визави в переговорах с Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Глава российского государства указал на то, что пусть европейцы сами выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Российской Федерации. Российский лидер отметил, что именно Европа, а не РФ, отказалась от переговорного процесса.

Вместе с тем глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас высказалась против возможной кандидатуры Шредера на роль переговорщика с российской стороной.