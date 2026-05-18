Пашинян накричал на женщину во время митинга в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время митинга в Ереване поругался с местной жительницей о судьбе республики. Видео конфликта публикует в социальной сети X агентство Alphanews Armenian Network.

Женщина в жесткой форме обвинила лидера Армении, что его политика разрушает страну.

«Высказалась? Теперь слушай, слушай ответ. Во-первых, скажи спасибо, что сейчас в ближайшем туалете тебе не сломали голову», — заявил Пашинян.

7 июня 2026 года в Армении пройдут парламентские выборы. Пашинян объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на пост главы кабмина республики от партии «Гражданский договор».