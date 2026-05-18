Стала известна реакция Трампа на признание пошлин незаконными

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его разозлило решение Федерального суда по торговле США о признании введенных пошлин незаконными. Об этом сообщает издание Fortune.

Как рассказал Трамп, это решение суда его «бесит». Речь идет о признании незаконными пошлин США на весь иностранный импорт в размере 10%. Глава Белого дома добавил, что теперь ему придется «вернуть деньги тем, кто годами обирал США».

«Представляете, людям, которые нас ненавидят, странам, которые годами нас обманывали, я должен вернуть 149 миллиардов долларов», — заявил он.

При этом издание утверждает, что большая часть от этой суммы могла быть уплачена либо американскими компаниями, либо потребителями, которые купили товары, попавшие под пошлины. Эту позицию оспаривают в Белом доме — Трамп также заявил, что в решении суда должна была быть оговорка, разрешающая Вашингтону оставить все доходы от таможенных пошлин, собранные до вынесения решения.

