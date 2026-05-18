Названы три кандидата на роль переговорщика с Россией

В Европе продолжают обсуждать возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией, однако главным препятствием остается неспособность стран Европейского союза (ЕС) договориться между собой о единой кандидатуре. Об этом сообщает Politico.

Среди обсуждаемых фигур — бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.

Внебиржевой курс доллара упал ниже 72 рублей впервые с февраля 2023 года

Расчетный курс доллара США, служащий ориентиром для внебиржевого рынка, в понедельник, 18 мая, впервые с 8 февраля 2023 года опустился ниже отметки в 72 рубля. Согласно данным торгов, к 15:17 по московскому времени курс доллара снизился на 92 копейки по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув 72,07 рубля. Несколькими минутами ранее курс опускался до 71,99 рубля, передает РИА Новости.

Недавно аналитик банковской сферы Владимир Шевченко рассказал, что укрепление рубля по отношению к доллару до уровня 30 рублей за доллар возможно лишь в случае введения экстренных мер в экономике, а именно — ревальвации.

Ермак сделал заявление о выезде с Украины после выхода из СИЗО

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак не собирается уезжать с Украины после выхода из СИЗО под залог по делу о коррупции.

Соответствующее заявление бывший чиновник сделал в своем Telegram-канале.

Хинштейн обсудит нецензурную брань главы района по ВКС на заседании правительства

Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев во время прямого эфира заседания правительства региона, проходившего в режиме видео-конференц-связи, выругался нецензурной бранью. Губернатор региона Александр Хинштейн пообещал разобраться с этим вопросом в закрытом режиме, отметив, что у чиновника проблемы не только со связью, но и речевым аппаратом.

18 мая в ходе заседания правительства Курской области Хинштейн попросил пояснить главу Большесолдатского района о жалобах на перебои с водой в селе Любимовка. Зайцев не отзывался, затем микрофон чиновника включился и все участники трансляции услышали, как глава выругался в нецензурной форме. Спустя небольшое время Зайцев обратился к Хинштейну и извинился за проблемы со связью.

Лавров заявил, кто мешает урегулированию конфликта на Украине

Европейские радикалы и неонацисты вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским не хотят допустить мирного урегулирования конфликта в стране, который был предложен США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин, участвовавший в последнем раунде переговоров в Женеве, заявил, что Россия не получала от Украины сигналов по поводу возобновления переговоров по мирному урегулированию.

Меркель считает, что вести переговоры с РФ должны действующие политики ЕС

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годы) считает, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным должны вести действующие политики ЕС.

"Сегодня есть действующие политики, и мне бы не пришла такая мысль", - добавила она.

Покупатель российского газа в Европе захотел переключиться на другого поставщика

Представители Словакии, являющейся важным импортером российского газа в Европе, обсуждают с Азербайджаном возможность заключения долгосрочного контракта на поставки этого вида топлива. Об этом заявил министр окружающей среды страны Евросоюза (ЕС) Томаш Тараба, его слова приводит Report.

Стороны, пояснил заместитель премьер-министра европейской страны, обсуждают возможность заключения сделки сроком минимум на 10 лет. Подобный контракт позволит Словакии диверсифицировать структуру импорта ключевого вида топлива в условиях ужесточения антироссийских санкций, констатировал Тараба.

Певица Таисия Повалий оказалась на грани жизни и смерти из-за огромной опухоли

Еще с юности у Таисии Повалий наблюдались проблемы со здоровьем. Однако в один момент ее жизнь оказалась под угрозой.

Все началось с того, что в 19 лет у Таисии Повалий диагностировали внематочную беременность.

Корабль-ресторан Януковича утонул в Киевской области

Знаменитый корабль-ресторан «Галлеон», который является достопримечательностью бывшей резиденции «Межигорье» бывшего президента Украины Виктора Януковича, утонул в Киевской области. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщили местные СМИ.

На опубликованных журналистами видеозапись видно, что вода поднялась уже до уровня нижних дверей и окон судна. Сам корабль существенно просел и фактически оказался наполовину погружен в воду, передает РИА Новости.

Названы скрытые цели учений НАТО в Финляндии

Политолог, полковник запаса Александр Перенджиев считает, что финские учения НАТО Saber Strike 26 нужны для создания «непрерывного пояса напряженности вокруг» России. Об этом рассказали «Аргументы и факты».

Второй этап сухопутных маневров НАТО с участием 4,5 тысячи военных начался в Финляндии 18 мая. «Аргументы и факты» подчеркивают, что учения пройдут в финском муниципалитете Кухмо всего в 70 километрах от государственной границы России.

