Трамп допустил новые удары по Ирану: что об этом пишут зарубежные СМИ

Президент США Дональд Трамп после совещания с ближним кругом чиновников пригрозил Ирану возобновлением боевых действий в случае провала мирных переговоров. Как зарубежные СМИ оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и ее влияние на мировые рынки, разбирался «Рамблер».

Напомним, что США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. Тегеран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке, а также перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная часть нефти и газа. В итоге цены на энергоносители ощутимо выросли, как и цена на бензин в США.

Сторонам удалось договориться о перемирии, которое пока соблюдается, также ведутся переговоры с участием посредников. Однако пока прорыва в мирном урегулировании добиться не удалось.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил Axios, что для Ирана «время идет», а также предупредил, что, если Тегеран не представит более выгодные предложения, то страна «пострадает» гораздо сильнее, чем раньше.

«Они сейчас не там, где бы мы хотели их видеть. Им придется прийти к этому, или по ним нанесут сильные удары, а мы этого не хотим», - заметил американский лидер.

Такое заявление Дональд Трамп сделал после того, как провел совещание с высокопоставленными членами своей команды по национальной безопасности, отметила телекомпания CNN.

По словам осведомленного источника, на встрече в президентском гольф-клубе в Вирджинии присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и специальный посланник Стив Уиткофф. Также президент США в воскресенье, 17 мая, провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Трамп все больше разочаровывается в том, как Тегеран ведет дипломатические переговоры, и по-прежнему недоволен продолжающимся закрытием Ормузского пролива и его влиянием на мировые цены на нефть (…) Пентагон уже подобрал ряд целей на тот случай, если Трамп в итоге решит нанести новые удары», - говорится в статье.

В свою очередь агентство Bloomberg обратило внимание на то, на президента США оказывают давление и распродажи мировых облигаций, а также усиление опасений по поводу экономических последствий конфликта.

В Reuters подсчитали, что война США на Ближнем Востоке уже обошлась компаниям по всему миру как минимум в $25 млрд и эта сумма будет расти.

По данным агентства, обзор корпоративной отчетности компаний, зарегистрированных в США, Европе и Азии, свидетельствует о том, что они вынуждены бороться с резким ростом цен на энергоносители и нарушением цепочек поставок из-за закрытия Ормузского пролива.

«По меньшей мере 279 компаний назвали войну на Ближнем Востоке причиной принятия мер, направленных на смягчение финансового ущерба, в том числе повышения цен и сокращения производства. Другие приостановили выплату дивидендов или обратный выкуп акций, уволили сотрудников, увеличили надбавки за топливо или обратились за экстренной государственной помощью», - отмечает издание.

Финансовые аналитики констатировали, что мало кто из компаний, оказавшихся в сложной ситуации из-за происходящего на Ближнем Востоке, верит, что соглашение о прекращении конфликта будет достигнуто в ближайшее время. При этом, по их прогнозам, повышение цен, на которые вынуждены идти производители, чтобы покрыть издержки, вероятно, будет способствовать росту инфляции, «подрывая и без того хрупкое доверие потребителей».