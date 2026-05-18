Автор «Комсомольской правды» Евгений Умеренков считает, что в Брюсселе услышали предупреждение Кремля и решили не назначать Каю Каллас главной переговорщицей ЕС с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Каллас из-за её жесткой антироссийской позиции не подходит для этой роли.

Девятого мая журналисты задали президенту России Владимиру Путину вопрос, остались ли в Западной Европе «здравомыслящие политики, с которым можно вести диалог». Путин назвал таким политиком бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

В ЕС идею посредничества Шредера не поддержали. Каллас, главный дипломат Евросоюза, заявила, что сама могла бы представлять ЕС на переговорах с Москвой. Она отмечала, что «распознала бы ловушки, которые расставляет Россия».

Европейские СМИ сообщили, что дипломаты ЕС отказались от кандидатуры Каллас, хотя сама она активно предлагала свои услуги. По мнению Умеренкова, в Брюсселе поняли, что после множества резких выпадов в адрес России вести эффективный диалог с Москвой Каллас просто не сможет.