На Западе забеспокоились из-за укрепления отношений России и Китая

На Западе встревожены укреплением отношений России и Китая. Об этом заявила журналистка Эми Хокинс в статье для британского издания The Guardian.

«Углубление отношений Китая и России вызывает беспокойство на Западе, особенно после того, как Москва начала спецоперацию на Украине в 2022 году», — написала она.

Журналистка также указала, что председатель КНР Си Цзиньпин чаще встречается с президентом России Владимиром Путиным, чем с западными лидерами.

Раскрыты детали подготовки визита Путина в Китай

Ранее стало известно, что Путин посетит Китай по приглашению Цзиньпина 19-20 мая. Главной темой их встречи станут двусторонние отношения России и КНР. Кроме того, политики обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. Предстоящий визит показывает стремление Пекина продемонстрировать нерушимость партнерства с Москвой, считает испанская газета El Mundo.