Корабль-ресторан Януковича утонул

Знаменитый корабль-ресторан «Галлеон», который является достопримечательностью бывшей резиденции «Межигорье» бывшего президента Украины Виктора Януковича, утонул в Киевской области. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщили местные СМИ.

— В «Межигорье» утонул знаменитый «Галлеон» Януковича, — говорится в материале.

На опубликованных журналистами видеозапись видно, что вода поднялась уже до уровня нижних дверей и окон судна. Сам корабль существенно просел и фактически оказался наполовину погружен в воду, передает РИА Новости.

В затонувшем корабле находились банкетный зал со сценой, рабочий кабинет бывшего президента и отдельная гостиная для встречи гостей. В интерьерах использовались мрамор, хрусталь, позолота и ценные породы дерева.

24 апреля в Волгограде утонула яхта Silverton 35 Motor Yacht стоимостью 17,9 миллиона рублей, которая принадлежала бывшему депутату Волгоградской городской думы от фракции КПРФ Андрею Анненко. Причиной случившегося мог стать шторм и волны, достигавшие высоты в три метра. Судно разбилось о понтон и оно почти полностью затонуло, после чего его унесло течением и ветром в сторону Красноармейского округа.