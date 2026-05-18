Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годы) считает, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным должны вести действующие политики ЕС.

"Мы могли вести [переговоры об урегулировании на Украине] с президентом Путиным лишь потому, что мы имели политическую власть, потому что мы были главами правительств", - заявила она на форуме, организованном немецкой телерадиокомпанией WDR, имея в виду переговоры о Минских соглашениях. "У вас должна быть власть, и у меня лично не возникло бы идеи спросить посредника, не поедет ли он за меня в Минск и поговорит с Путиным", - указала Меркель.

"Сегодня есть действующие политики, и мне бы не пришла такая мысль", - добавила она.

Ранее европейское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что среди тех, кто мог бы представлять ЕС на переговорах с Россией, называются имена Меркель, президента Финляндии Александера Стубба и экс-главы Европейского центрального банка (2011-2019) и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги.