Стало известно о новой «дилемме» администрации Трампа из-за Ирана

Президент США Дональд Трамп в случае отказа Ирана от американского мирного плана оказывается перед серьезной дилеммой, так как пока для него нет хороших вариантов выхода из конфликта. Об этом заявил News.ru политолог-американист Малек Дудаков.

Он отметил, что позиции США и Ирана настолько сильно расходятся, что прорыва в мирном урегулировании не наблюдается.

«Я не думаю, что Иран согласится на план США с отказом от выплаты компенсации за нанесенный ущерб и возвращения заблокированных активов. Таким образом, администрация Трампа окажется перед дилеммой. Либо продолжать переговоры, но уже на более реалистичных условиях, а это будет означать признание поражения, либо устраивать новую эскалацию», — пояснил Дудаков.

По его словам, президент США оказался в ситуации «цугцванга», когда каждый его ход ухудшает положение: ограниченный ракетный удар не изменит позицию Тегерана, а наземная операция грозит серьезными внутриполитическими и экономическими проблемами.

«Если мы говорим о наземной операции, то здесь очевидны большие риски потерь американских военных. Это подорвет и так падающие рейтинги Трампа. При этом энергокризис в США усугубляется. А арсеналы Пентагона истощены», — констатировал политолог.

Напомним, что США и Израиль атаковали Иран28 февраля. Тегеран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке, а также перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная часть нефти. В итоге цены на энергоносители ощутимо выросли, как и цена на бензин в США.

США и Иран договорились о прекращении огня, перемирие длится уже более пяти недель, но остается нестабильным. И стороны пока не приблизилось к достижению более широкого соглашения о прекращении конфликта.