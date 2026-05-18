Молдавские политики потребовали отставки главы «Телерадио» из-за «Евровидения»

В Молдавии политические и общественные деятели возмутились низкой оценкой, которую национальное жюри поставило румынской исполнительнице Александре Кэпитэнеску на конкурсе «Евровидение».

Ряд молдавских политиков призвал к отставке руководителя компании «Телерадио Молдова» Влада Цуркану, передает ТАСС.

Недовольство вызвано тем, что молдавское жюри присудило представительнице Румынии всего три балла, хотя традиционно страны обмениваются высокими оценками.

«Только отставка руководства «Телерадио Молдова» может хоть немного смыть этот позор. Если отставок не последует, то парламент должен подготовить постановление об освобождении руководства учреждения от занимаемых должностей», – заявил депутат от правящей Партии действия и солидарности Дину Плынгэу.

Представители Либеральной партии также выразили возмущение, назвав оценки некомпетентного жюри «пощечиной Румынии». Сам Цуркану отметил, что не держится за пост, и пояснил, что члены жюри оценивали выступления без эмоций, руководствуясь регламентом конкурса.

По результатам зрительского голосования Румыния получила от Молдавии 12 баллов. Юбилейный 70-й конкурс «Евровидение-2026» прошел в Вене и завершился победой представительницы Болгарии. В этом году конкурс сопровождался крупнейшим бойкотом: пять стран отказались от участия и трансляции из-за присутствия Израиля.

