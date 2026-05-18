Глава Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о запуске процедуры проверки финансирования 120 биологических лабораторий, находящихся за пределами страны — основное внимание уделят учреждениям, которые работали на территории Украины. Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов в статье для Life.ru рассказал, что могут скрывать американские биолаборатории на Украине.

Родионов напомнил, что США, по данным Минобороны РФ, потратили на работу биолабораторий на Украине более 200 млн долларов на момент начала СВО. Официально в них проводились исследования с целью создания защиты от биооружия, однако эти работы могут вести и к созданию подобных вооружений. Их непрозрачность такова, что никто реально не знает, в чем их деятельность заключается: ни власти стран, где находятся учреждения, ни в самой Америке.

Политолог отметил, что любая страна предпочла бы ставить опасные опыты подальше от своей территории, однако американские лаборатории подозрительно компактно расположены вдоль границы РФ: на Украине, в Армении, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане. Другое странное «совпадение» в том, что американцы набирали биоматериалы местных жителей, которые генетически являются русскими.

«Третье "совпадение": глава ведомства генерал Кириллов, который неоднократно предупреждал мир об опасности, демонстрируя подтверждения того, что американцы ведут на территории Украины фактически запрещенную всеми международными конвенциями деятельность, в позапрошлом году стал жертвой теракта, как будто преследовавшего единственную цель — заткнуть ему рот», — добавил эксперт.

Родионов заметил, что США отрицали подобную работу, однако в начале СВО на тот момент заместитель госсекретаря Виктория Нуланд проговорилась. Отвечая в Конгрессе на вопрос о том, есть ли на Украине биологические или химическое оружие, она указала на наличие биолабораторий и выразила обеспокоенность, что РФ может получить доступ к накопленным там материалам.

Политолог допустил, что расследование Нацразведки является одной из частей плана по склонению Киева к подписанию мира с Россией или же продолжением кампании по дискредитации экс-президента Джо Байдена. Это «умаляет» серьезность темы, и в таком случае «сенсационного итога» не будет — такого, который дискредитировал бы саму Америку.

Вместе с тем Родионов напомнил, что одной из последних обсуждаемых в мире тем стала вспышка хантавируса на лайнере MV Hondius. Эксперт обращает внимание на «совпадения» и в этом случае. Так, хантавирусы не являются неизвестными науке, однако в этом случае речь идет о более смертоносном штамме, что наталкивает на мысли о его рукотворной природе. Кроме того, еще одна вспышка произошла на Украине, где жертвами стали боевики ВСУ.

«К слову, 120 американских объектов разбросаны по всему миру. Не исключено, что они есть и на территории Аргентины, где у власти проамериканское правительство. И откуда в свой злополучный круиз отправился MV Hondius», — отметил эксперт.

Родионов задался вопросом, не является ли нынешнее расследование попыткой откреститься от возможной пандемии, или же от применения биологического оружия на Украине, которая терпит поражение. По мнению политолога, таким образом могут пытаться «замести следы».