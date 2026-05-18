В Румынии выявили случай заражения хантавирусом

Румынский НИИ военной медицины "Кантакузино" подтвердил заражение хантавирусом пациента из больницы в уезде Арад на западе страны. Как сообщило Радио Румынии, речь идет о циркулирующем в Европе штамме, не связанном с очагом заболевания на лайнере Hondius.

Подозрение в связи с заражением 25-летнего пациента, который был госпитализирован в Араде ранее с высокой температурой, возникло 15 мая. Биологические пробы были отправлены в столичный НИИ, специалисты которого подтвердили заражение хантавирусом.

Эксперты института отметили, что речь идет о штамме вируса, который не передается от человека к человеку - только от грызунов.

Тем не менее в арадской больнице были приняты меры предосторожности, в частности были изолированы другие восемь пациентов, которые вступали в контакт с инфицированным. Также в результате проверки санитарной госинспекции были обнаружены нарушения норм гигиены и наложен штраф.

Вечером 11 мая круизный лайнер MV Hondius вышел из порта Тенерифе на Канарских островах в Нидерланды. 12 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила об 11 случаях заражения хантавирусом на борту, позднее оценка была снижена до 10 случаев. Три человека умерли, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга.